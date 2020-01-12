السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.7 درجات



إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر المناطق الشمالية من باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل فى باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومتراً وعلى بُعد 58 كيلومترا جنوب مدينة "شيلاس" الواقعة شمال البلاد.

وشعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد وإقليم خيبر بختونخواه ومنطقة جيلجيت بلتستان.

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15:22ت م

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