السعودية اليوم / وفد من طلاب مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز يزور الهيئة الملكية بالجبيل



الجبيل 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

زار وفدٌ من طلاب مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبدالعزيز اليوم , الهيئة الملكية بالجبيل للتعرف على مدينة الجبيل الصناعية والاطلاع على قصة إنشاء وتشغيل وتطوير المدينة والتعرف على أبرز أوجه التقدم والتطور الحضاري والصناعي فيها .

كما قام أعضاء الوفد بجولة في أجنحة معرض مركز الزوار اطلعوا خلالها على النماذج والصور والمجسمات للمشاريع التي قامت بها الهيئة الملكية بالجبيل مدعمة بأرقام وحقائق تبرز إنجازات ومكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ، وتعرف وفد مركز الموهبة والإبداع أيضاً على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمة والتجارية ، فضلاً عن تصميمه الجذاب الذي يحاكي اللمسة العصرية في مجال الهندسة المعمارية وموقعه المتميز ذي الواجهة البحرية وما يحتويه من تقدم وتطور في جميع التصاميم و الخِدْمات المقدمة .

وفي ختام الزيارة استمع الوفد الى شرح عن معالم و مرافق مدينة الجبيل الصناعية التي شملت ميناء الملك فهد الصناعي وشبكات التبريد بمياه البحر التي تعد الأضخم على مستوى العالم ، وذلك من خلال عرض مرئي ، إضافة إلى الاستماع الى نبذة عامة عن مدينة رأس الخير الصناعية و خطط التوسع المستقبلية والتي تزخر بعدد من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات ، وصناعات الألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة في هذه المدينة الواعدة .

// انتهى //

15:07ت م

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