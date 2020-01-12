شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 750 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 750 سلة غذائية تزن 78 طنا و75 كيلو غراما لمتضرري الفيضانات في محافظة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى بجمهورية الصومال، يستفيد منها 4,500 فرد ، بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.

وقال مدير المشاريع لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال أحمد موسى فارح ": نقف هنا في محافظة جوهر لإيصال المساعدات لمتضرري الفيضانات في جنوب ووسط الصومال، حيث تم تخصيص 3,000 سلة غذائية، واليوم بدأنا بتوزيع 750 سلة غذائية، على أن يتم توزيع باقي المساعدات لاحقا".

وتقدم أحمد فارح بالشكر الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه الأمن الغذائي في الصومال.