شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين من الذهاب إلى مدينة تقيتاي بسبب نشاط بركان “تال”. جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الأحد قالت فيها أن السلطات الفلبينية رفعت حالة التأهب، فيما أعربت السفارة عن رجائها للمواطنين عودتهم إلى مانيلا. وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يتم التواصل على الأرقام التالية: هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين – الطوارئ (00639188073636) أو (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected]).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | بسبب نشاط بركان تال .. سفارة المملكة في الفلبين تحذر من السفر لمدينة تقيتاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.