شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تطلق خدمة البلاغ عن "التوقيف غير النظامي" والان نبدء بالتفاصيل

دشنت النيابة العامة؛ بالتعاون مع منصة أبشر، خدمة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاماً للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.

وأوضح فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام عبدالله بن ناصر المقبل, أن خدمة "شكاوى السجون ودور التوقيف" عبر منصة أبشر؛ جاءت في إطار حرص معالي النائب العام على تطوير أحد الاختصاصات الأساسية للنيابة العامة، المتمثل في الرقابة على السجون ودور التوقيف لما لذلك من إقامة للعدالة وحفظ للحقوق.

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وقال: "استناداً للمادة الأربعين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على الحق في إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، فقد أصبح الآن بالإمكان تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون من خلال منصة أبشر عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة له نظاماً، وسيقوم عضو النيابة العامة المختص بمتابعة هذه البلاغات والانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وإجراء التحقيق اللازم والأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه مخالفاً للأنظمة المرعية، وتحرير محضر بذلك، والرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

وأكد المقبل أن النيابة العامة ماضية قدماً في الارتقاء بدورها الرقابي من خلال زيادة الشفافية على أعمال الرقابة.

من جانبه أوضح مدير عام تقنية المعلومات بالنيابة سامي بن إبراهيم العصيمي, أنه تم إطلاق هذه الخدمة تحت شعار "معكم" في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وسيتم تعميمها على الفروع كافة خلال الفترة القادمة، مبينا أن هذه الخدمة هي إحدى مبادرات التحول الرقمي للنيابة الهادفة إلى تنوع قنوات تقديم الخدمة للمستفيدين، لافتا النظر إلى أنه سيتم مستقبلاً إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة من خلال منصة أبشر.