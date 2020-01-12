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خبير أرصاد : انخفاض درجة الحرارة في جازان حتى الأربعاء
متابعات الخليج 365 - جازان
توقع خبير الأرصاد، علي مشهور أن تنخفض درجة الحرارة في جازان اليوم بشكل غير مسبوق مشيرًا إلى أن التراجع في درجات الحرارة قد يستمر حتى الأربعاء المقبل.
وقال الراصد علي مشهور: فجر اليوم الأحد 12 يناير 2020م تتأثر أغلب محافظات جازان بانخفاض في درجات الحرارة الصغرى بسبب امتداد للموجة الباردة إلى أقصى جنوب غرب المملكة.
وتابع أنه: “لم يُسجل مثل هذا الانخفاض على جازان منذ سنوات .. ويتوقع أن تعاود درجات الحرارة في الارتفاع من يوم الأربعاء المقبل بإذن الله تعالى”.
وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الداير، والدرب، والريث، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر، بمشية الله، حتى الساعة 7 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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