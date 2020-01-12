- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم سفارة المملكة لدى الفلبين: تجنبوا السفر لمدينة تقيتاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سفارة المملكة لدى الفلبين: تجنبوا السفر لمدينة تقيتاي
بسبب خطورة بركان تال النشط
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين من الذهاب إلى مدينة تقيتاي بسبب نشاط بركان “تال”.
وأوضحت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم (الأحد) أن السلطات الفلبينية رفعت حالة التأهب، فيما أعربت السفارة عن رجائها للمواطنين عودتهم إلى مانيلا.
وأوضحت السفارة أنه في حالة الطوارئ يتم التواصل على الأرقام التالية:
هاتف السفارة (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين – الطوارئ (00639188073636) أو (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected]).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة لدى الفلبين: تجنبوا السفر لمدينة تقيتاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.