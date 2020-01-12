- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم انطلاق الملتقى الأول للسمع بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انطلاق الملتقى الأول للسمع بحفر الباطن
بمقر مديرية الشؤون الصحية
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن
افتتح الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، فعاليات الملتقى الأول للسمع، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي، وذلك بمقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.
ولدى وصوله مقر الحفل قام محافظ حفر الباطن بتدشين المجسم الخاص بالملتقى إيذاناً بافتتاح الملتقى ، ثم تجول سموه داخل أرجاء المعرض المصاحب، مستمعاً لشرح من مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن عن أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى الصافي كلمة رحب فيها بصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن على هذه الرعاية الكريمة للملتقى الأول لمرضى زراعة القوقعة والذي يهدف إلى مشاركة عدد من المتخصصين إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الفحص والوقاية من فقدان السمع والحد من التأثيرات الناجمة عنه، مشيرا إلى أن صحة حفر الباطن ستبدأ العمل على زراعة القوقعة للمرضى في مستشفى حفر الباطن المركزي خلال الأسابيع القادمة على يد نخبة من الشباب السعودي من أبناء هذه المحافظة.
عقب ذلك قدم الدكتور أحمد الظفيري استشاري الأنف والأذن والحنجرة عرضاً تعريفياً عن فقدان السمع وزراعة القوقعة الالكترونية للمرضى وطرق التأهيل في التخاطب.
بعد ذلك شاهد محافظ حفر الباطن والحضور فيلماً تعريفياً عن قصص نجاح لعدد من المرضى ممن أجريت لهم زراعة القوقعة من فئات عمرية مختلفة ، فيما كرم سموه عدداً من المشاركين في الملتقى والجهات الراعية.
وعبر محافظ حفر الباطن عن سعادته في افتتاح الملتقى الأول لمرضى زراعة القوقعة وما وصلت إليه الخدمات الصحية بالمحافظة من تطور وتميز من خلال المؤشرات على مستوى وزارة الصحة ، ومثمنا لمعالي وزير الصحة والمسؤولين في الوزارة على دعمهم لإيجاد كافة المراكز المتخصصة في المحافظة وتذليل كافة الصعوبات والمعاناة عن أهالي المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات صحية واستحداث مدن طبية انطلاقا من ما تقدمة الدولة من تسهيلات للمستثمرين لمشاركة القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الملتقى الأول للسمع بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.