فيديو مرعب: متسابق في رالي داكار يفقد إطاره الخلفي

2020-01-12

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تمكن المتسابق الأمريكي أندرو شورت من الاستمرار في رالي داكار 2020 رغم اجتياز جزء كبير من المرحلة الـ 6 دون إطاره الخلفي.

تداولت المواقع الإخبارية مقطع فيديو للحظات الحرجة التي انفجر فيها إطار الدراجة النارية الخاصة بـ أندرو شورت، ومع ذلك تمكن من إنهاء السباق لكنه جاء متأخرًا 35 دقيقة، وما زال ضمن المراكز العشرة الأولى.

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وقال شورت عن ذلك: أول 420 كم الأمر كان جيداً، بعد ذلك أستطيع أن أقول لكم إنها كانت رحلة طويلة في الصحراء، متابعًا أنه شعر بالخطر للحظات قبل أن يتمكن من السيطرة مرة أخرى على دراجته.

فاز الأمريكي بالمرحلة الـ 6، ليمضي قدمًا في السباق المثير الذي يتصدره الآن بابلو كوينتانيلا زميل فريق هوسكفارنا من فريق شورت.

ويُذكر أن المتسابق البريطاني سام سندرلاند، انسحب من السباق؛ بسبب حادث أليم وخطير تعرض له، تسبب في كسر خمس فقرات له.

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