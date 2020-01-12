شكرا لقرائتكم خبر عن شابة سعودية ثرية “تمتلك قصور وأموال طائلة” في الرياض تبحث عن “زوج” وهذا شرطها الوحيد..وخطابة تكشف عن عمرها وكامل مواصفاتها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت خطابة تدعى “أم نايف” عن رغبة مواطنة ثرية في الزواج من شخص مناسب، بحسب زعمها، مضيفة أن المواطنة وضعت عدة شروط يجب أن يلتزم بها كل مَن يتقدم لطلب الزواج منها.

وأوضحت الخطابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر، أن المواطنة اشترطت في المتقدم إليها شرطين وهما ألا يتزوج عليها وينجب منها أطفال.

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شابة سعودية ثرية “تمتلك قصور وأموال طائلة” في الرياض تبحث عن “زوج” وهذا شرطها الوحيد..وخطابة تكشف عن عمرها وكامل مواصفاتها !



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وأضافت في التغريدة:” اللي يبي زواج مسيار ويعف نفسه عندي واحدة ثرية ولديها قصور وأموال كثيرة وتسكن بشمال الرياض.. وعمرها ٣٦ سنة وطولها ١٦٣ ووزنها ٨٨ كيلو”.

وتابعت الخطابة: ”بشرتها بيضاء ناعمة وهادئة وجميلة.. شعرها أسود ناعم طويل للأرداف.. والعيون واسعة حلوة وناعمة ولكن المطلوب منك تنجب منها عيال ولاتتزوج عليها”.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع التغريدة وتداولوها على مواقع السوشيال ميديا، مطالبين بضرورة التعرف على السيدة لإتمام إجراءات الزواج.