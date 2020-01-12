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عدن - ياسمين التهامي - قدّمت رغد الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين التعزية للشعب العُماني بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

ونشرت “رغد” عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” فيديو نادر للقاءٍ جمع السلطان قابوس بوالدها الراحل صدام .

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فيديو نادر للسلطان قابوس مع صدام حسين .. ورغد صدام تفجر مفاجأة بشأنه! (شاهد)



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وورى جثمان السلطان قابوس بن سعيد، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط، بعد 50 عاما قضاها في الحكم.

وأعلن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، السير على الثوابت الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

جاء ذلك في أول خطاب للسلطان الجديد الذي تم تسميته وفق وصية قابوس.

ووفق ما بثه التلفزيون العماني، أقسم السلطان الجديد أمام جمع كبير من المسؤولين، ضمن مراسم تنصيبه الرسمية.

ووفق المادة 7 من نظام الأساسي للدولة، يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه، في جلسـة مشتركة لمجلسـي عمـان والدفاع، اليمين الآتية: (أقسم بـاللّه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

وفي خطاب نعى فيه سلفه قابوس، قال السلطان هيثم بن طارق: سنسير خارجيا على التوابث لسلطان قابوس من التعايش السلمي بين الأمم، وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام سيادة الدول.

وأكد أن بلاده ستدعم وستساهم في حل الخلافات بالطرق السلمية، وستواصل دعم مسيرة التعاون الخليجي والدفع به لتحقيق أماني الشعوب.

وشدد على استمرار بلاده في دعم الجامعة العربية والعمل مع قادة دولها، ومواصلة التعاون مع دول الأمم المتحدة واحترام الاتفاقيات الدولية.

وأعلن الديوان “الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة”.