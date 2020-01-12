صورة حديثة لـ تركي آل الشيخ خلال رحلته العلاجية في نيويورك

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة في الساعات الماضية صورة حديثة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه خلال رحلته العلاجية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وعبر مغردون عن تمنيهم لرئيس هيئة الترفيه بسرعة الشفاء والعودة إلى الوطن سالمًا.
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