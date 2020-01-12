العلاوة السنوية في رواتب الموظفين الشهر الجاري

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أدرجت القطاعات الحكومية المختلفة «العلاوة السنوية» ضمن مسيرات الرواتب لشهر يناير الحالي، حيث ستصرف العلاوة مع راتب هذا الشهر لجميع موظفي القطاعات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاوة السنوية تدرج مع بداية السنة المالية بعد أن كانت تدرج في الأول من محرم كل عام بعد التحول إلى استخدام التاريخ الميلادي في كافة الأعمال الحكومية المختلفة، بهدف مواكبة السنة المالية الميلادية كما الرواتب الشهرية تصرف أيضا في الـ27 من جميع الأشهر المالية طيلة العام.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعدت في وقت سابق لائحة الموارد البشرية التي تنص على أن تقوم الجهة الحكومية بقياس أداء موظفيها وفقًا لإطار العمل التنظيمي الذي تصدرة الخدمة المدنية ويحدد الإطار أسس قياس الأداء ومعاييره ومستوياته، ومستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف المكافآت والعلاوة الدورية وضوابط منحها.. ومن المتوقع التطبيق من بداية 2021.

