المرور: لا اختبار تجديد رخصة لمن تجاوز 18 عاما

أوضح المرور السعودي، شروط تجديد رخصة القيادة دون اختبار، لقائدي المركبات الذين تجاوزا من العمر 18 عامًا.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل تلقّاه «المرور السعودي» من أحد المتابعين -عبر حسابه بموقع «تويتر»- قال فيه: «عند استخراج رخصة قيادة لمن عمره ١٨ عامًا، كم المدة المقررة لاستخراج الرخصة الجديدة؟».

وقال «المرور السعودي»: «إن المادة (٣٩) من نظام المرور، تنصّ على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء تصريحه واتمامه لسن ١٨، فيعطى رخصة قيادة دون اختبار، ويُكتفى بالاختبار السابق، لكونه طبقت بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة».

اقرأ أيضا:

Advertisements

ضبط 3215 مركبة مخالفة لقواعد الانتظار بأماكن ذوي الإعاقة

نقل الحركة المرورية من طريق الملك عبدالله إلى «الخدمة».. غدًا

«المرور»: 6 أشياء يجب على قائد المركبة التأكد منها قبل السفر

