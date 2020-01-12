الصخري يحدد موعد انتهاء موجة البرد القارس

توقّع الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، اليوم الأحد، استمرار موجة البرد القارس التي تؤثر حاليًا على عديد من مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل.

وقال -عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»-: «موجة البرد القارسة التي تؤثر حاليًا على عديد من مناطق المملكة -خصوصًا شمالها ووسطها- مستمرة حسب آخر التحديثات بمشيئة الله حتى يوم الخميس القادم ٢١ جمادى الأولى ١٤٤١، الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٠».

وأضاف أنه من المتوقع أن تخف حدة البرد نسبيًّا بعد ذلك وبشكل تدريجي والله وحده أعلم».



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- أن يستمرّ انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمرّ نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.



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