رسالة من «الإسكان» و«التعليم» تحمل بشرى السكن لمنسوبي وزارة التعليم

بشرت وزارتا التعليم والإسكان بقرب تملك السكن المناسب، عبر سالة نصية حملت أخبار توقيع اتفاقية بين الوزارتين لتوفير السكن لنحو مليون مستفيد ومستفيدة من منسوبي التعليم، لتشمل المعلمين والمعلمات والكادر الأكاديمي بالجامعات وموظفي الوزارة.

وأرسلت الوزارتان رسالة نصها: «تقديرًا لرسالتكم ودوركم في تعليم أبنائنا وصناعة الأجيال تلو الأجيال وبناء مستقبل وطننا.. حرصنا على إطلاق مبادرة دعم منسوبي التعليم عبر برنامج سكني.. ونرجو أن تلائم تطلعاتكم وتحقق احتياجاتكم، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن المبادرة يرجى زيارة الرابط اضغط هنا

وأتت الرسالة بعد توقيع اتفاقية خاصة بين الوزارتين تتضمن العديد من المزايا؛ من ضمنها تفعيل مبادرة «دعم المدنيين»، التي تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عامًا من منسوبي التعليم، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

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‫وتتضمن الاتفاقية تسهيل إقامة معارض «سكني»، في مواقع وزارة التعليم، والحصول على عروض خاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، وخصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

ويستفيد من المبادرة من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال بدعم كامل الأرباح من إجمال مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم الإدارية لدى عدد من البنوك، فيما تتيح المبادرة لمنسوبي التعليم للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عامًا الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 75 ألف ريال، ومن 45 إلى 50 عامًا الاستفادة من 85 ألف ريال.

أما سن الـ50 عامًا فما فوق، فيمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال؛ وذلك في إطار التسهيلات والخدمات المتنوعة التي يوفرها «سكني» لمستفيديه؛ لتمكينهم من التملُّك السكني تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان.