تعليم الباحة ينظم غدًا مهرجان «جنودنا في قلوبنا»

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، غدًا الاثنين، مهرجان «جنودنا في قلوبنا», وذلك بقرية ذي عين الأثرية بمحافظة المخواة.
وأشار مدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي بالباحة للبنين «محمد مهدي»، إلى أن أندية الحي تنظم هذا المهرجان، الذي يبرز ما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم.
وأضاف «مهدي» أن المهرجان يتضمن ألعابًا ومسابقات، ومسرحًا مفتوحًا، وعروضًا سمعية، إضافة إلى مرسم حر، ومعارض ومشاركات، وجوائز وسحوبات، وهدايا قيمة، داعيًا الجميع للمشاركة في فعالياته المصاحبة.
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