السفارة السعودية في الكويت: الأحد والاثنين إجازة حدادًا على وفاة السلطان قابوس

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت، أنها ستكون في إجازة يومي الأحد والاثنين القادمين، تماشيًا مع إعلان مجلس الوزراء الكويتي بتعطيل الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام؛ بسبب وفاة السلطان قابوس.
وتقدمت سفارة السعودية لدى الكويت بأحرِّ التعازي وأصدق المواساة للأشقاء في سلطنة عمان والأسرة المالكة العمانية في وفاة السلطان قابوس.
وكان أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكیس الأعلام وتعطیل جمیع الدوائر الحكومیة لمدة 3 أیام اعتبارًا من الیوم السبت، حدادًا على وفاة السلطان قابوس بن سعید.
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