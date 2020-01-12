جامعة نجران تدعو طلابها للتسجيل في الأولمبياد الثقافي 2020

دعت جامعة نجران، جميع طلابها وطالباتها الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الثقافي 2020، (يقام خلال الفترة 15- 25 جمادي الآخرة المقبل)، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول للحساب الخاص بالطالب أو الطالبة واختيار التقديم على الأولمبياد الثقافي 2020.

وأوضحت الجامعة -ممثلة في عمادة شؤون الطلاب- أنها تسعى من خلال الأولمبياد إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها.

وأشارت إلى أن الأولمبياد يشتمل على 13 مجالًا ثقافيًّا، وسيكون آخر موعد للتسجيل وإرسال المشاركات عبر المنصة هو 1441/6/5هـ.

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