انخفاض درجات الحرارة ونزولها تحت الصفر على مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس يوم غد الأحد، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة كافة، لافتة إلى وصول درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر على بعض المناطق.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: بمشيئة الله تعالى يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة).

ولفتت الهيئة إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكرت الهيئة، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، على الجزء الشمالي والأوسط.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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