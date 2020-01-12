«هدف» يغطي تكلفة البرامج التدريبية لتوطين وظائف التشغيل والصيانة

يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة.

جاء ذلك في بيان لصندوق تنمية الموارد البشرية أوضح خلاله، أنه سيساهم في تلبية حاجة المنشآت العاملة في ذلك القطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما يقدم الصندوق عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

وجدد «هدف» دعوته لمنشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر بوابة طاقات «www.taqat.sa»، وذلك للاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات بقطاعات حيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

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