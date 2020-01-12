اعتبارًا من الغد.. «الحبوب» تعلن تعديل سعر بيع كيس الشعير

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم السبت، تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة 50 كجم بحيث لا يتجاوز 44 ريالا، مصافًا عليها ضريبة القيمة المضافة، في جميع مناطق المملكة، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 175/1441 هـ، الموافق 12 / 1 / 2020.
وقالت مؤسسة الحبوب، في بيان صادر عنها اليوم، إن قرارها يأتي إنفاذًا للقرارات المنظمة لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشعير وصرفها بشكل مباشر للمستحقين.
وأكدت المؤسسة، بدء إيداع قيمة الإعانة في حساب صغار مربي الماشية بشكل شهري، اعتبارًا من شهر صفر 1441 هـ الموافق أكتوبر 2019، بمبلغ قيمته 35 مليون ريال شهريًا وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مربي الماشية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 6/5/1441 هـ الموافق 1/1/2020 لتبلغ بحدود 80 مليون ريال تم صرفها لأكثر من 61 ألف مستفيد (مواطن ومواطنة).
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