الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة اليوم في 6 مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى تعرض ست مناطق بالمملكة لرياح مثيرة للأتربة التي تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية حتى ساعات المساء.

جاء ذلك في تنبيهات لـ«هيئة الأرصاد» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر».

ووفق التنبيهات، تستمرّ الرياح المثيرة للأتربة التي بدأت الساعة 6 صباحًا، وتتواصل حتى الثالثة عصرًا، على منطقة المدينة المنورة (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع ينبع).

وفي مكة المكرمة (القنفذة، الكامل، الليث، جدة) تستمرّ الحالة الجوية التي بدأت الساعة السادسة صباحًا بنشاط الرياح السطحية التي أثارت الأتربة وأدت لشبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتشهد منطقة جازان (الدائر، الدرب، الريث، فيفا، هروب) رياحًا سطحية تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

أمّا منطقة الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، فتستمرّ فيها الرياح السطحية النشطة التي بدأت الساعة 6:30 صباحًا وأدّت لتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة السادسة مساءً.

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وتشهد منطقة الباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) استمرار نشاط الرياح السطحية الذي بدأ الساعة السادسة صباحًا، مؤثرًا على الرؤية الأفقية، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

بينما تشهد منطقة عسير استمرار الرياح السطحية المؤثّرة على الرؤية الأفقية، والتي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً.

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