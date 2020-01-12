راصد جوي: منخفض متوسطي وأمطار رعدية على مناطق بالمملكة.. نهاية الأسبوع

توقَّع خبير الأرصاد علي السفري الحربي، اليوم السبت، نشوء حالة جوية رطبة، وسقوط أمطار رعدية على معظم أنحاء المملكة بنهاية هذا الأسبوع.

وعلى حسابه الرسمي بـ«تويتر»، قال الحربي: «متوقع، بأمر الله، حالة جوية رطبة مع نهاية هذا الأسبوع نتيجة تقدُّم منخفض جوي متوسطي تتقدم موجاته حتى (وسط الغربية، والقصيم، وحايل)»، مشيرًا إلى نشاط كتلة مدارية رطبة وتيارات جنوبية تنشأ على إثر هذا المنخفض الجوي.

ولفت الحربي إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مناطق (مكة، والمدينة، والقصيم، وحايل) نتيجة هذه الحالة الجوية.

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس يوم غد الأحد، لافتةً إلى انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة كافةً، لافتةً إلى وصول درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر على بعض المناطق.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: «بمشيئة الله -تعالى- يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، والجوف، وحائل وشرق المدينة المنورة)».

ولفتت الهيئة إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المملكة ووسطها.

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، ذكرت الهيئة أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، على الجزأين الشمالي والأوسط.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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