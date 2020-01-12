وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للإمارات

بدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس السبت، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستمر يومين، بدعوة من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتي الدكتور محمد مطر الكعبي .

ويعقد الوزير اجتماعات تنسيقية مع الدكتور محمد الكعبي للتباحث والتشاور في كل ما يتعلق بنشر قيم الإسلام السمحة ونشر الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات، وفيما يخدم الشأن الإسلامي في البلدين الشقيقين ويحقق الأهداف السامية لقيادة البلدين الشقيقين.

وكان آل الشيخ قد وصل لمطار أبوظبي الدولي؛ حيث كان في استقباله الدكتور محمد الكعبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

ويضم الوفد المرافق لآل الشيخ، وكيل الوزارة لشؤون المساجد الدكتور محمد بن سعيد ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي وعدد من المسؤولين .