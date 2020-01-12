أمير الحدود الشمالية يوجِّه بنقل المواطن العنزي للعلاج في الرياض

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بنقل المواطن سعود سليمان ناهي العنزي بواسطة طيران الإخلاء الطبي من برج الشمال الطبي بمدينة عرعر إلى مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض؛ لاستكمال علاجه جرَّاء الحادث المروري الذي تعرض له.

ويأتي ذلك استجابة من أمير الحدود الشمالية لما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن الحادث المروري، ومناشدة ذويه بنقله إلى مركز متخصص للعلاج.



وأكد الأمير أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله- تعالى- أن يمن على المصاب بموفور الصحة والعافية.