إصابات في انحراف مركبة على طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم السبت، عن وقوع حادث مروري على طريق الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المقدسة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المركز: «انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه مكة، نتج عنه عدد من الإصابات».

وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي، دشنت وزارة النقل ورشة عمل بعنوان «السلامة على الطرق»، بمشاركة خبراء من المركز الوطني لسلامة الطرق بجدة، مستهدفةً التعريف بمنصة التدريب وبعضوية المركز الوطني لسلامة الطرق والترخيص المهني، وبمبدأ «السلامة أولًا»، بجانب التعريف بإجراءات فحص وتدقيق السلامة على طرق منطقة مكة المكرمة.

كما استهدفت الورشة رفع كفاءة إدارة الحوادث وآلية الرصد والاستجابة لها، والتعريف بدور التقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين مستوى السلامة على الطرق، والتعريف بأهمية التوعية في تعزيز السلامة المرورية.

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