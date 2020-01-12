السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين



جيزان 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري ، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء علي بن محمد الوهاس.

وهّنأ نائب أمير جازان في مستهل اللقاء العميد الدكتور الشهري بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة، موجهاً بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الدفاع المدني بما يضمن سلامة الجميع من خلال اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للتعامل مع الحوادث والتقلبات الجوية من أمطار وغبار، خصوصاً في المناطق الجبلية ومجاري الأودية, متمنياً التوفيق له وزملائه منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.

وقدم سمو الأمير محمد بن عبد العزيز الشكر والتقدير للواء الوهاس على جهوده واخلاصه خلال فترة عمله بالمنطقة.

من جانبه أعرب مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة وسعادته بلقاء سموه وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وزملائه منسوبي الدفاع المدني بجازان على تقديم كل ما يخدم الصالح ويحقق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ .

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13:35ت م

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