السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص في هجوم مسلح بشمال شرق نيجيريا



أبوجا 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

شن مسلحون ينتمون لتنظيم " داعش " الإرهابي أمس هجومًا على بلدة في محافظة بورنو بشمال شرق نيجيريا، مما تسبب في مقتل خمسة من الميليشيات التي تحرس البلدة.

وأفادت مصادر إعلامية اليوم، أن مقاتلين من تنظيم " داعش " الإرهابي كانوا على متن شاحنات مزودة بأسلحة رشاشة، هاجموا بلدة غاجيرام الواقعة على بعد 80 كلم عن عاصمة الولاية ميدوغوري، مشيرة إلى أنهم استهدفوا صيادين وعناصر كانوا يحرسون البلدة من الهجمات.

وتعرضت المنطقة التي تقع فيها غاجيرام لهجمات عدة شنها متطرفون خلال السنوات الأخيرة، واستهدفت عسكريين وسكانًا، وازداد خلال الشهرين الماضيين عدد الكمائن التي استهدفت الجنود وعمليات خطف المدنيين ونِقَاط التفتيش الزائفة التي أقامها التنظيم، الذي انفصل عن جماعة بوكو حرام في 2016.

وأسفر النزاع المستمر منذ عقد عن مقتل 36 ألف شخص، ونزوح نحو مليونين من منازلهم في شمال شرق نيجيريا، ليمتد العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون، ما نجم عنه تحالف عسكري إقليمي لمواجهة المتمردين.

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13:24ت م

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