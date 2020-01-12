السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم كلمات توعوية بالمنطقة الشرقية



الدمام 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية" غداً، كلمة بعنوان: (أركان الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة)، وذلك في جامع جعفر بن أبي طالب بحي البايونية.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة العشاء، ضمن سلسلة من المناشط والبرامج الدعوية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة الشرقية، بمتابعة وتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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13:17ت م

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