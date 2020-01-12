السعودية اليوم / بلدية القطيف ترصد 750 مخالفة لتشويه المشهد الحضري بالمحافظة



القطيف 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

رصدت بلدية محافظة القطيف خلال الاسبوع الماضي أكثر من 750 مخالفة ضمن حملة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ومنع مظاهر التلوث البصري في شوارع وأحياء المحافظة، وذلك ضمن حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس ناصر ال ظفر أن الفرق الرقابية الميدانية قد قامت بمعالجة 363 مخالفة من تلك المخالفات، مبيناً أن الرصد الميداني ينفذ عبر ثلاث خطوات متصلة، وهي "الرصد والإبلاغ و المتابعة، لافتاً النظر إلى أن من أبرز المخالفات التي تم معالجتها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة و الكتابات و الملصقات المشوهة للمظهر العام، و معالجة وضع الباعة الجائلين، و إزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء و الهدم من الأراضي الفضاء، و النظافة بشكل عام, بالإضافة إلى إزالة السيارات التالفة و المهملة من الشوارع و الميادين العامة، و إصلاح حفر الشوارع و الأرصفة المتهالكة و طلاء خطوط الطرق، و إصلاح أعمدة الإنارة و دراسة الضوابط و المعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية .

وأكد المهندس آل ظفر ان الجولات الميدانية ستستمر إلى حين إزالة ومعالجة جميع المظاهر والملاحظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وفرض العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مثمناً تعاون أهالي المحافظة في منع مظاهر التلوث البصري بالمحافظة، مبيناً أن البلدية تستقبل بلاغات المواطنين عبر هاتف بلاغاتي 940، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات.

// انتهى //

12:54ت م

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