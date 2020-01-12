السعودية اليوم / العيادات المتنقلة بمهرجان "ربيع الدرب" تقدم خدماته لزوار المهرجان



الدرب 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

بدأت أمس، فعاليات مبادرة العيادات المتنقلة التي ينفذها فريق تعزيز الصحة بجمعية رواد العمل التطوعي بالتعاون مع القطاع الشمالي ممثل بمركز الرعاية الأولية بأبو السداد، ضمن مشاركته في فعاليات مهرجان "ربيع الدرب" والمقام بحديقة المملكة.

وأوضح رئيس الفريق الأخصائي محمد الأصم، أن مبادرة العيادات المتنقلة التي تستمر أربعة أيام، تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين زوار المهرجان وتقديم العديد من الخدمات الصحية لهم.

وبين أن عدد المستفيدين في اليوم الاول بلغ أكثر من 250 مستفيد ومستفيدة من خدمات العيادات المتنقلة التي تحتوي على عيادة طب الأسرة وعيادة أسنان وأشعة، ومختبر وصيدلية، وتضم عدداً كبيراً من الممارسين الصحيين من استشاريين واختصاصيين وأطباء وفريق تمريض من عدد من مستشفيات المنطقة.

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12:48ت م

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