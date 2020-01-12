السعودية | اعتماد معجم الأسماء في تسمية شوارع وميادين جدة

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عدت لجنة تسمية الشوارع والميادين التابعة لأمانة محافظة مشروع تسمية الشوارع والميادين في المحافظة بالغ الأهمية معتمدة في ذلك على معجم الأسماء من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى الأسماء المقترحة من قبل اللجنة التي يرأسها معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي أن دور اللجنة هو تسمية الشوارع والميادين أو إعادة تسميتها، وفق معايير تسمية الشوارع بحسب فئاتها المقسمة إلى ثلاث فئات هي ” أ ، ب ، ج ” .

وبين أن شوارع فئة ” أ ” توضع أسماؤها على الشوارع التي بين الشوارع المحورية الكبرى ، وتتضمن أسماء الصحابة رضوان الله عليهم ، وأبرز العلماء والمفكرون ، وكبار الشخصيات العامة على مستوى البلاد في شتى فروع الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية ، والإداريين الذين أسهموا إسهامات بارزة في تلك الفروع .

أما شوارع فئة “ب” فتوضع أسماؤها على الشوارع البينية داخل الأحياء ، التي تتضمن العلماء والمفكرون المشهود لهم بمكانتهم العلمية والفكرية على المستويين المحلي والعالمي ، الأدباء والشعراء الذين لمعو في الحياة الثقافية على المستويين المحلي والعالمي ، وشهداء الدين ثم الوطن الذين قضوا نحبهم أثناء أداء الواجب من مختلف القطاعات العسكرية .

وتوضع أسماء فئة ” ج ” على الشوارع والممرات البينية داخل الأحياء ، وتتضمن الشخصيات العامة على المستوى المحلي والعالمي من أصحاب المكانة الاجتماعية ومشاهير التربويين والأدباء والشعراء والمبدعين والحرفيين ، والمواقع والمواضع ذات الدلالة ، وأهم الأحداث الإسلامية والعالمية ، والقيم والأخلاقيات ، والجماليات مثل الزهور ، والأشجار والطبيعة .