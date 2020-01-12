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أستون مارتن تنشر صورة تشويقية لرودستر خارقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

نشرت شركة أستون مارتن صورة تشويقية لسيارتها الرودستر V12 Speedster الخارقة.

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وتوضح الصورة التشويقية أن السيارة الرودستر V12 Speedster الرياضية تظهر بدون سقف وبدون زجاج أمامي وبدون نوافذ جانبية، كما يتجسد الطابع الرياضي للسيارة في غطاء حيز المحرك الطويل والمؤخرة القصيرة.

وينبض بداخل السيارة ثنائية المقاعد محرك تربو مزدوج V12 سعة 2ر5 لتر، يزأر بقوة 700 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 700 نيوتن متر، وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة من 8 سرعات.

وأعلنت أستون مارتن أن إنتاج الرودستر V12 Speedster الرياضية سيقتصر على 88 نسخة فقط، ومن المقرر طرحها بالأسواق في الربع الأول من عام 2021، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.