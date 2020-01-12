السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة ملك مملكة البحرين

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة ملك مملكة البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى السعودية، خلال استقبال الملك له اليوم الأحد.

الملك سلمان يتسلم رسالة ملك البحرين

ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير ملك البحرين، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره للعاهل البحريني.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.