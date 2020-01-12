شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:37 صباحًا, 12 يناير 2020 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.