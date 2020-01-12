شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تتفاعل مع الرافضين لـ«أسماء الشوارع»: نعتمد على المعجم والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت لجنة تسمية الشوارع والميادين التابعة لأمانة جدة، أن مشروع تسمية الشوارع والميادين في المحافظة بالغ الأهمية معتمدة في ذلك على معجم الأسماء من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى الأسماء المقترحة من قبل اللجنة التي يرأسها أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وذلك رداً على ما أثير حول استياء من مواطني جدة بسبب أسماء شوارع مجهولة المعنى أو أشخاص غير معروفين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي أن دور اللجنة هو تسمية الشوارع والميادين أو إعادة تسميتها، وفق معايير تسمية الشوارع بحسب فئاتها المقسمة إلى ثلاث فئات هي " أ ، ب ، ج " .

Advertisements

وبين أن شوارع فئة " أ " توضع أسماؤها على الشوارع التي بين الشوارع المحورية الكبرى، وتتضمن أسماء الصحابة رضوان الله عليهم ، وأبرز العلماء والمفكرون، وكبار الشخصيات العامة على مستوى البلاد والإداريين الذين أسهموا إسهامات بارزة في تلك الفروع.

أما شوارع فئة "ب" فتوضع أسماؤها على الشوارع البينية داخل الأحياء، التي تتضمن العلماء والمفكرون المشهود لهم بمكانتهم العلمية والفكرية على المستويين المحلي والعالمي، الأدباء والشعراء على المستويين المحلي والعالمي، وشهداء الدين ثم الوطن الذين قضوا نحبهم أثناء أداء الواجب من مختلف القطاعات العسكرية.

وتوضع أسماء فئة " ج " على الشوارع والممرات البينية داخل الأحياء، وتتضمن الشخصيات العامة على المستوى المحلي والعالمي من أصحاب المكانة الاجتماعية ومشاهير التربويين والأدباء والشعراء والمبدعين والحرفيين، والمواقع والمواضع ذات الدلالة، وأهم الأحداث الإسلامية والعالمية، والقيم والأخلاقيات، والجماليات مثل الزهور، والأشجار والطبيعة.