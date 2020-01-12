شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، رسالة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير جلالة ملك مملكة البحرين، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته

. حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.