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أمطار رعدية على جازان حتى الـ7 مساء

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2020-01-12

أمطار رعدية على جازان حتى الـ7 مساء

مصحوبة برياح نشطة

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية ، على محافظات الداير ، و الدرب ، و الريث ، و فيفا ، و هروب ، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر – بمشية الله – حتى الساعة 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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