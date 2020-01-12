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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يسجل 34.95 ريال في التعاملات الصباحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يسجل 34.95 ريال في التعاملات الصباحية
بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.14 %
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سهم شركة أرامكو 34.95 ريال للسهم في التعاملات الصباحية وفقاً لسوق الأسهم السعودية “تداول”، بانخفاض طفيف بلغت نسبته (0.14 %).
يذكر أن شركة أرامكو، أوضحت في بيان لها على “تداول”، أن مدير الاستقرار السعري قدم اليوم إخطاراً للمملكة العربية السعودية والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر “أسهم خيار الشراء” بسعر الطرح والبالغ 32 ريالاً لكل سهم خيار شراء “خيار الشراء”.
ونظراً لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال (أي ما يعادل 29.4 مليار دولار).
وأوضحت أنه لتجنب الشك، فإن الأسهم البالغ عددها 450 مليون سهم والخاضعة لخيار الشراء قد تم تخصيصها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.
يشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 تعرف بـ”مدة الاستقرار السعري” لسهم شركة أرامكو السعودية.
وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي ببيع 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالاً (8.53 دولار) للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.
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