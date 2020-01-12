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أبرز الاتجاهات الجديدة في عالم التلفاز بمعرض CES

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لاس فيجاس

على الرغم من عدم انتشار تقنية 4K بأجهزة التلفاز على نطاق واسع حاليا، إلا أن الشركات العالمية استغلت فرصة انعقاد معرض CES وكشفت عن الكثير من الموديلات المزودة بدقة 8K.

وشهد جناح شركة إل جي وحدها كشف النقاب عن 8 موديلات مزودة بشاشات OLED وLCD، كما قدمت شركة سامسونج العديد من أجهزة التلفاز الجديدة بما في ذلك تلفاز بدون حواف تقريبا، وكشفت سوني النقاب عن الموديل Z8H، الذي يمتاز بتشغيل الصوت عن طريق الشاشة مع دمج تقنية نقل البيانات أبل Airplay 2.

وبطبيعة الحال لا تضمن الشاشات الكبيرة ذات البيكسلات الكثيرة وحدها الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل؛ نظرا لوجود نقص في المحتويات فائقة الدقة، كما أن منفذ HDMI 2.1 لا يزال هو الواجهة المناسبة لنقل البيانات من أجهزة التشغيل، إلا أنه ينتشر على نطاق محدود، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا الوضع خلال العام الجاري؛ نظرا لأنه سيتم إنتاج مقاطع الفيديو الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بدقة 8K.

وتروج الشركات العالمية لدقة 8K الجديدة من خلال أنها لا تقتصر على تقديم صور جميلة للأفلام، التي يتم تصويرها بهذه التقنية، بل إنه يمكن زيادة دقة وضوح الأفلام 4k وHD والمقاطع ذات الجودة الرديئة إلى دقة الوضوح الفائق، بحيث لن تظهر بعد ذلك الصور السيئة، التي كانت تظهر على الشاشات المسطحة الكبيرة من قبل.

تلفاز بدون حواف

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وقد كشفت شركة سامسونج خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات في لاس فيجاس عن أجهزة تلفاز بدون حواف تقريبا، وهو ما يتضح في الموديل The Sero، والذي يتيح إمكانية تدويره إلى الوضع الرأسي عند الرغبة، لكي يتم عرض مقاطع الفيديو من الهاتف الذكي على شاشة التلفاز مع عدم إظهار الأشرطة السوداء الكبيرة.

وقد قدمت شركة إل جي خلال العام الماضي موديلا قابلا للطي، وقد أصبح جاهزا للطرح في الأسواق حاليا، إلا أنه يتوافر بتكلفة باهظة، وشهد جناح الشركة الكورية الجنوبية خلال الدورة الحالية كشف النقاب عن الكثير من الموديلات 4K، والتي يبلغ سُمكها 2 سم فقط، ويمكن وضعها في غرفة المعيشة بشكل غير ملفت للأنظار.

وظائف إضافية

وقد شهدت فعاليات معرض CES ظهور العديد من الوظائف الإضافية المتعلقة بعالم التلفاز، مثل عرض الألعاب بصورة أفضل؛ حيث أعلنت شركة إل جي عن دعم 13 موديلا من إنتاجها لتقنية نفيديا G-Sync من أجل العرض المتزامن من جهاز التلفاز وبطاقة الرسوميات من الحاسوب، وفي وضع Filmmaker Mode تظهر الأفلام على الشاشة بالطريقة، التي أرادها المخرج، وليس تبعا لتقنية تحسين صورة التلفاز.

ولا تزال شركة سامسونج تعتبر التلفاز بمثابة مركز الحياة الرقمية والمنازل الذكية، وقد قامت الشركة الكورية الجنوبية في الموديل الفاخر Q950 بدمج برنامج اللياقة البدنية سامسونج Health، والذي يهدف إلى دعم المستخدم في التمتع بحياة صحية، بالإضافة إلى توافر المزيد من خدمات البث، وأصبحت أجهزة الريموت الخاصة بالتلفاز تدمج جميع الخدمات، علاوة على أن توصيات المشاهدة الذكية أصبحت تحظى بأهمية أكبر.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لأجهزة التلفاز الجديدة على برامج المساعد الصوتي، مثل جوجل Assistant وأمازون Alexa، على غرار الكثير من الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل السماعات الشبكية.