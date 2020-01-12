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آسوس تكشف عن كروم بوك Flip C436

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة آسوس النقاب عن جهاز كروم بوك Flip C436 الجديد.

وأوضحت الشركة التايوانية أن جهاز الكروم بوك الجديد يتضمن شاشة لمسية قياس 14 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD ويأتي في جسم مصنوع من سبائك المغنيسيوم والألومنيوم، ولا يزيد سمُك الجهاز عن 7ر13 ملم، في حين يبلغ وزنه 1ر1 كيلوجرام.

ويمكن استعمال جهاز كروم بوك الجديد مثل أي جهاز لاب توب تقليدي، فضلا عن إمكانية استعماله كحاسوب لوحي مع دعم قلم إدخال البيانات أو استعماله في تشغيل وسائط الملتيميديا عندما يتم نصبه في وضع الخيمة.

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وقامت الشركة التايوانية بتزويد جهاز Flip C436 الجديد بمعالجات إنتل من الجيل العاشر وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وأقراص الحالة الساكنة M.2-SSD بسعة 512 جيجابايت، بالإضافة إلى توافر موديلات مزودة بمعالجات i3 و i5 وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويدعم جهاز آسوس الجديد تقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.0 ويتضمن اثنين من منافذ USB-C وقارئ بطاقة الذاكرة الخارجية SD، وبالتالي فإنه يمكن توسيع ذاكرة الجهاز حتى 2 تيرابايت، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 12 ساعة.

وأعلنت شركة آسوس عن طرح جهاز كروم بوك Flip C436 الجديد في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري.