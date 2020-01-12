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لينكسيس Wellness Pods تراقب الصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كاليفورنيا

كشفت شركة لينكسيس “Linksys” عن الملحق الإضافي “Wellness Pods” لجهاز الراوتر Velop، والذي يجعل الشبكة اللاسلكية نوعا من المراقبة الصحية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الملحق الإضافي، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة “Origin Wireless” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، يمكن استعماله في جميع أرجاء المنزل مع شبكات لينكسيس من نوع Mesh، التي تعتمد على الراوتر Velop.

ويعمل الملحق الإضافي Wellness Pods على زيادة تردد مسح الموجات اللاسلكية في نطاق تغطية شبكة WLAN اللاسلكية من 30 مرة إلى حوالي 1500 مرة في الثانية، وهو ما يعمل على تحسين إمكانيات اكتشاف الحركة في نطاق تغطية الشبكة.

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وخلال أكتوبر 2019 أعلنت شركة لينكسيس عن زيادة قدرات أجهزة الراوتر Velop ثلاثية النطاق من خلال اكتشاف الحركة والإبلاغ عنها في منطقة تغطية الشبكة اللاسلكية، وأطلقت على هذه الخدمة اسم برنامج Linksys Aware.

وبعد تفعيل هذه الخدمة سوف تعتمد أجهزة لينكسيس على إشارة WLAN اللاسلكية الخاصة بها لاكتشاف الحركة في نطاق تغطية الشبكة وتخزينها، كما يمكن إرسال إشعارات مباشرة للمستخدم عن طريق تطبيق mobile Smart-Wifi من لينكسيس.

وأشارت شركة لينكسيس إلى إمكانية استعمال الملحق الإضافي Wellness Pods في مجال رعاية المسنين وإبلاغ ذويهم في حال تعرضهم للسقوط. وعلى الرغم أنه لا يمكن جمع البيانات الحيوية التقليدية، مثل النبض أو ضغط الدم، إلا أنه يمكن التعرف عما إذا كان الشخص ما زال يتحرك داخل المنزل أو أنه يتنفس أثناء الليل.

ولم تفصح لينكسيس بعد عن موعد طرح أو أسعار الملحق الإضافي “Wellness Pods” لجهاز الراوتر Velop.