تركي آل الشيخ يعلن عن تخفيض بنسبة 50% لدخول البوليفارد

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مساء أمس (السبت) عن تخفيض سعر الدخول لبوليفارد الرياض تسهيلاً على الزوار. وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” إنه وجّه المعنيين في هيئة الترفيه بتخفيض نسبة 50% على الدخول لبوليفارد، مضيفاً بأن التخفيض جاء للتسهيل على الزوار.

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