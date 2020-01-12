نجحت فِرق الدفاع المدني في إخراج ثلاثة محتجزين من تحت شاحنة محمَّلة بالغاز بعد استقرار مركبتهم بالكامل تحتها بمحافظة المخواة. وباشرت الفِرق الأمنية والمرورية والإسعافية الحادث، وتم إخراج المحتجزين، وهم ثلاثة شبان، ونقلتهم إلى مستشفى المخواة العام لتلقي العلاج من الإصابات المتعددة التي لحقت بهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر حادث شنيع بالمخواة: مركبة تستقر تحت شاحنة محمَّلة بالغاز -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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