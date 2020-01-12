︎ :
.
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة توقف الدواء لمرضى الضغط.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تحذير.. بعض مرضى الضغط إذا أوقف الدواء يوماً أو اثنين من دون ارتفاع قراءات الضغط ظن أنه شُفي من الضغط!! فأوقف العلاج.
وأضاف “الصحيح.. يجب ألّا تُغامر بصحتك، وأن تستمر على تناول دواء الضغط يومياً”.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لمرضى الضغط .. لا تغامر بصحتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.