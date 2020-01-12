تحذير لمرضى الضغط .. لا تغامر بصحتك

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة توقف الدواء لمرضى الضغط.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تحذير.. بعض مرضى الضغط إذا أوقف الدواء يوماً أو اثنين من دون ارتفاع قراءات الضغط ظن أنه شُفي من الضغط!! فأوقف العلاج.

وأضاف “الصحيح.. يجب ألّا تُغامر بصحتك، وأن تستمر على تناول دواء الضغط يومياً”.

