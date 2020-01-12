السعودية اليوم / كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز توجه مخرجاتها لتحقيق الريادة والتميز المهني



جدة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

وجهت كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز مخرجاتها الأكاديمية لتحقيق الريادة والتميز المهني والتنموي على المستوى المحلي والعالمي، وذلك في إطار الوفاء بمتطلبات سوق العمل في جميع البرامج التي تقدمها، والإسهام في بناء مجتمع المعرفة من خلال إعداد الباحثين القادرين على توظيفها في حل المشكلات التربوية القائمة ، والإسهام في تشكيل مجتمعات التعلم .

وأكد عميد كلية الدراسات العليا التربوية الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي على مضي الكلية ووفق خطتها الاستراتيجية على تدعيم الشراكات المجتمعية، من خلال إعداد جيل من الباحثين التربويين في مختلف التخصصات التربوية، وفقاً لاحتياجات المجتمع السعودي التربوية والتعليمية، وبما يواكب المعايير العالمية، وتوجهات البحث العلمي التربوي واستثمار نتائجه لخدمة قضايا الوطن التربوية ونشر الفكر التربوي المتقدم والممارسات التعليمية العصرية ، وفق آليات حديثة ومتطورة داخل المجتمع السعودي .

وأشار إلى حصد كلية الدراسات العليا التربوية التي تم افتتاحها 26 / 10 / 1439هـ ، الاعتماد الأكاديمي البرامجي على المستوى الدولي من هيئة اليونسكوU NDP، كما تحقق الكلية من خلال تخصصاتها رؤية جامعة الملك عبدالعزيز كصرح متميز للدراسات العليا التربوية، مضيفاً أن الكلية تؤمن بضرورة سعيها لمواكبة التطورات التقنية الحديثة التي تسهم في تحسين آلية العمل وإنجاز المهام ، وتبسيط الإجراءات ، والتحول إلى بيئة التعلم الإلكترونية وفق توجيهات الإدارة العليا بالجامعة.

ونوه بسعي الكلية لأن تكون مؤسسة تربوية رائدة، محلياً وعالمياً، تعمل بمهنية عالية لتحقيق تعليم متميز أكاديمي مهني، حيث تمتلك الكلية الإمكانيات لبلوغ هذه الرؤى، بالتعاون مع جميع أعضاء هيئة التدريس وكل المنسوبين ، ذوي الكفاءة المتميزة والمخلصين في جهدهم ، من أجل تحقيق رسالة ورؤية الكلية.

// انتهى //

10:48ت م

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