السعودية اليوم / جامعة نجران تدعو طلابها للتسجيل في الأولمبياد الثقافي 2020



نجران 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

دعت جامعة نجران، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، جميع طلابها وطالباتها الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الثقافي 2020، والذي سيقام خلال الفترة 15 - 25 جمادي الآخرة المقبل، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول للحساب الخاص بالطالب أو الطالبة واختيار التقديم على الأولمبياد الثقافي 2020.

وأبانت الجامعة أنها تسعى من خلال الأولمبياد إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، مُشيرةً إلى أن الأولمبياد يشتمل على 13 مجالاً ثقافياً، وسيكون آخر موعد للتسجيل وإرسال المشاركات عبر المنصة هو 1441/6/5ه.

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09:10ت م

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