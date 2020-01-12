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فيديو.. الشبط أبرد أيام الشتاء.. ما يعرف المزح
تدني الحرارة إلى الصفر ببعض المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال د. خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن مدة الشتاء ثلاثة أشهر أي 90 يوماً تقريباً، 40 يوماً مربعانية، و50 يوماً مقسمة بين الشبط وبين العقارب.
وتابع الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مع دخول المربعانية تتزامن مع قران حادي أي بداية البرد، والعقارب تتزامن مع نهاية البرد الفعلي”.
وأضاف خالد الزعاق، أن يوم أمس السبت كان بداية الشبط، ونلاحظ فيه شدة البرودة، حيث إن أيام الشبط أبرد أيام الشتاء، مشيراً بقوله “شبط لا يعرف المزح”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة).
في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة .
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