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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 يناير 2020

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الأحد

 

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24             716. 28 ريالًا                        47.86 $

 

الذهب عيار 22              26.322 ريالًا                   43.87$

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الذهب عيار 21            25.128 ريالات                   41.88 $

 

الذهب عيار 18            21.534 ريالاً                     35.89$

 

أوقية الذهب                 892.800 ريالًا                       1.488 $

 

كيلو الذهب                28.715.4 ريالًا                     47.859 $

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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